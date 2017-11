Cinquième victoire de Minnesota avec un bon Gorgui Dieng (12 pts, 8 rbds); Butler clutch !

Un nouveau succès (104-98) qui s’est dessiné en fin de partie grâce surtout à Jimmy Butler (23 pts) qui a été clutch sur un tir à 6 mètres plus faute, à 34 secondes de la fin, après que les deux équipes aient été à égalité. C’est le troisième succès de suite des Wolves bien aidé également par un Gorgui Dieng qui a fait un bon match.



En sortie de banc, mais avec plus de temps de jeu (25 minutes) dû aux nombreuses fautes de Towns, le Lion a fait un match correct surtout dans le 2e quart temps. Il termine avec 12 points, 8 rebonds et 2 assists.



