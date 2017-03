Chuck Berry, légende du rock, est mort

L'artiste américain Chuck Berry, auteur de tube comme Johnny B. Goode, est mort à l'âge de 90 ans.

Pionnier du rock, Chuck Berry est mort ce samedi 18 mars à l'âge de 90 ans, a annoncé la police du comté de Saint Charles. Figure légendaire du rock'n'roll, l'artiste, de son vrai nom Charles Edward Anderson Berry, a marqué la musique grâce à des tubes comme Johnny B. Goode et laisse une oeuvre immense, de Maybellene à Roll Over Beethoven.



Considéré comme un des créateurs du rock'n roll, Chuck Berry a aidé à façonner la culture populaire des années 1950 et le futur de la musique en alliant Rhythm&Blues, guitare country et un sens du spectacle unique sur scène.



Surnommé Crazy legs - pour son jeu de jambes sans égal -, Chuck Berry est né le 18 octobre 1926 à Saint Louis. Il apprend la guitare jazz durant son enfance, tout en accumulant les petits boulots et en flirtant avec la délinquance. Devenu coiffeur, marié et père de famille, il arrondit ses fins de mois en jouant de la guitare dans des clubs, lorsqu'il est remarqué par le bluesman Muddy Waters.



Un nouvel album pour ses 90 ans



En 1955, il enregistre sa première chanson, Maybellene, qui devient un tube phénoménal et marque pour lui le début de dix années de succès. Chuck Berry enregistre ensuite Thirty Days, No money down et Roll Over Beethoven" (1956), avant d'enchaîner les tubes: School Days et Rock and Roll Music en 1957, Sweet Little Sixteen, Carol et Johnny B. Goode en 1958, Little Queenie, Memphis Tennessee et Back in the USA en 1959.



En octobre dernier, le chanteur, originaire de Saint-Louis avait annoncé la sortie d'un nouvel album pour ses 90 ans. Intitulé Chuck, il était le premier album de Chuck Berry depuis 38 ans. Celui qui est considéré comme un des meilleurs guitaristes de tous les temps l'avait dédié à sa femme Themetta Berry, avec laquelle il vivait depuis 68 ans. "Ma chérie, je me fais vieux! J'ai longtemps travaillé sur ce disque, maintenant je peux raccrocher", avait indiqué le chanteur dans un communiqué.