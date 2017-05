Chelsea sacré champion d'Angleterre pour la 6e fois

On le disait frustré par son temps de jeu, peut-être même déjà sur le départ, et comme un symbole, c'est lui qui a délivré Chelsea vendredi. Du bout du pied, six minutes à peine après son entrée, Michy Batshuayi a offert aux Blues les trois points qui leur manquaient (1-0) pour décrocher officiellement un titre de champion qui ne semblait plus pouvoir leur échapper sur la pelouse de West Bromwich.