Cheikhou Kouyaté sera éloigné des terrains pendant 8 semaines

Coup dur pour Cheikhou Kouyaté ! Après son opération au poignet, le milieu de terrain et capitaine des Lions du Sénégal sera absent des terrains huit semaines nous informe le Directeur des sciences médicales et sportives Stijn Vandenbroucke dans un communiqué.

« Bonjour tout le monde,

Tout le personnel était ravi de la victoire de notre équipe contre Tottenham Hotspur en Premier League ce vendredi.

Cheikhou Kouyaté a été encore remarquable et sa performance a été d’autant plus impressionnante puisque vous savez tous qu’il a été victime d’une blessure au poignet chronique, aggravée lors de la Coupe d’Afrique des Nations en janvier.

Il a montré le véritable esprit des hammers en jouant dans ces condition et a tout donné à l’équipe et au club.

Maintenant que nous sommes assurés de rester en Premier League la saison prochaine, nous avons pris la décision de lui faire subir une opération mardi.

Il sera indisponible huit semaines et nous lui souhaitons tout le meilleur, une réhabilitation et un bon retour la saison prochaine…

Diafra Sakho a eu lui aussi des problèmes avec son dos et nous avons pris la décision de ne pas prendre de risques pour le reste de la saison… »



