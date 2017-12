Cheikhou Kouyaté : "On veut faire la même chose que nos aînés. Il ne faut pas avoir honte de le dire"

Le capitaine de l'équipe nationale du Sénégal, Cheikhou Kouyaté a livré son point de vue sur le tirage des poules du Mondial 2018, qui a placé les Lions dans le groupe H avec la Pologne, la Colombie et le Japon. Au téléphone et en direct sur la RTS, il a été invité à réagir à une probable qualification du Sénégal en huitième de finale de la Coupe du Monde. Il se veut prudent. "Il ne faut pas déjà penser que le Sénégal est qualifié au deuxième tour. On va rencontrer de grandes équipes. Si on veut passer dans cette poule, il faut mourir sur le terrain", a déclaré le capitaine Kouyaté, qui ne veut pas sous-estimer les adversaires du Sénégal en poule. Lui et ses coéquipiers espèrent suivre les pas de la génération de 2002. "On veut faire la même chose que nos aînés. Il ne faut pas avoir honte de le dire. Il faut porter le drapeau sénégalais très haut. Ce ne sera pas que des paroles, il va falloir travailler très dur. Le premier match contre la Pologne, il ne faudra pas le perdre. L'objectif, c'est d'aller au deuxième tour. On ne craint personne, si on est bien on peut faire une belle campagne (...)", espère le capitaine des Lions.