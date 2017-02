Cheikhou Kouyaté Capitaine des Lions : « On continuera le travail »

Les réactions se font rares depuis l’élimination des lions contre le Cameroun. La déception est réelle, les mots justes lourds à trouver pour expliquer cet échec face aux lions indomptables.

Cheikhou Kouyaté, le capitaine des lions, a attendu quelques jours, avant de pouvoir revenir sur cette élimination au stade de Franceville.

« Honneur et fierté. L’échec est difficile. Mais il est encore plus difficile de ne pas avoir essayé de réussir. L’échec n’est qu’une opportunité pour recommencer la même chose plus intelligemment. Ce qui ne nous tue pas nous rend plus fort !

Alors on continuera le travail ! Merci à mes coéquipiers pour cette belle aventure, à nos familles, nos amis et à tout le peuple sénégalais » a- t-il écrit sur sa page d’instagram.



Cela n’enlève pas l’amertume, mais le capitaine des lions est conscient qu’il ya encore du travail à faire.

Considéré comme le grand favori à la suite d’une phase de poule réussie, le Sénégal est ensuite tombé dans la piège camerounais. Le prix des erreurs est de les payer cash au finish...