Cheikhou Kouyaté, Capitaine des Lions : « Le discours du président a été un soutien pour la CAN…»

« On va gagner en équipe » c'est en tout cas la promesse de Cheikhou Kouyaté Capitaine des Lions, qui a reçu le drapeau national des mains du chef de l'Etat. « Etre capitaine de l'équipe nationale c'est une grande fierté. On est préparé à tout, on va essayer de faire notre mieux. On va faire notre travail et mieux se préparer. Le discours nous a motivé mais aussi c'est un soutien pour la CAN. Le discours a été compris et cela va nous booster. »