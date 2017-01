Cheikhou Kouyaté, Capitaine des Lions : « Il nous reste trois autres finales…»

Le Capitaine des Lions Cheikhou Kouyaté a fait une revue d’effectif de son groupe estimant que toute l’équipe est confiante. « On a bien travaillé pour préparer ce match important » dira t’il à l’issue de l’entrainement des Lions.

« On avait trois finales à jouer, il nous reste trois autres finales. On était dans la poule de la mort, on commence à jouer les matches de coupe, il n’y a plus de calcul, on essaie de donner le max possible.

En face il y aune belle équipe favorite dira aussi Cheikhou Kouyaté. « On sait ce qui reste à faire, ce qui est important c’est que le Sénégal est prêt. On n'a rien gagné et rien fait, c’est à nous d’écrire notre histoire, en commençant par ce samedi » conclut le Capitaine.