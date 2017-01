Cheikhna Keïta, Président national des policiers à la retraite : « Ce que Macky nous avait promis depuis 22 mois, (…) plus de 30 policiers sont en prison, les autres ont peur, (…) nous voulons des postes sur la liste de Benno… »

Président, quel est l’objet de la visite que vous nous rendez ?



Nous sommes un mouvement fort, présent dans plus de 45 départements du Sénégal, et on évalue à plus de 45.000 membres nos composants, c'est-à-dire les membres de bureaux, les membres adhérents, nos familles, y compris nos sympathisants.





Je vous rends visite pour interpeller le Président Macky Sall qui, par l’entremise du Directeur Général de la Police d’alors, le commissaire divisionnaire de classe exceptionnelle Assane Ndoye, nous avait demandé de répondre à son invitation, c’était le 11 Novembre 2011.



Pendant 3 heures d’horloge, il nous a demandé notre soutien politique pour faire voter nos membres, nos familles et tous ce qui nous sont sympathiques. Il avait même demandé que nos éléments puissent lui assurer sa sécurité en Casamance en s’infiltrant dans son cortège et qu'après le vote de la présidentielle de 2012, l’on puisse rester dans les bureaux pour assurer la sécurité pour qu’il n’y ait pas de fraude.



On a accepté, mais à la condition qu'une fois élu, vu notre situation de retraités victimes d’arbitraire et d’injustice, il prennent les dispositions idiomes pour nous rétablir dans nos droits.







Quels sont ces décrets et lois non appliqués?



Le premier, c’est la pension militaire que la loi 6607 du 18 Janvier 1966 à son article 37 nous octroie, suite au décret 78148 du 13 février 78 qui dit que tous les retraités ayant appartenu au corps des gardiens de la paix à la retraite doivent avoir la pension militaire. Mais malheureusement Senghor qui avait pris cette décision de nous militariser, l’avait prise en 1966, mais il a attendu 1978 pour prendre le décret d’application sans jamais nous l’appliquer. Abdou Diouf est passé, il ne nous l’a pas appliqué de même que Abdoulaye Wade. Aujourd’hui on compte sur vous pour nous l’appliquer. On nous applique la pension civile d’ancienneté qui n’existe pas dans le code de travail du Sénégal. Il a accepté. Je lui ai même suggéré que pour ne pas créer des problèmes de nous reverser à la place de cette pension, la charge de police qui est la prime de risque quand on est en activité à 90%.



Le deuxieme point, je lui ai dit qu'après notre radiation de 1987, il y a 1274 policiers qui sont restés 7 ans, sans travailler, étant donné que votre prédécesseur a abrogé la loi 8714 du 13 Avril 87 qui les avait radiés et qui est devenu caduque, il faut les réintégrer. Votre prédécesseur, au lieu de les intégrer, il a pensé à les admettre.



Et maintenant comme ils ne pouvaient pas cotiser les 7 ans parce qu’ils ne travaillaient pas, vous Etat, vous le faites à leur place pour qu’ils aient une pension pleine.



En 2002, nous étions 210 brigadiers Chefs qui devaient prendre la retraite à 52 ans, on a été maintenu par une note circulaire, du Directeur à l’époque Cheikhou Cissé, actuel SG du ministère de l’intérieur. Comme nous avions un statut spécial à la Police, on nous a maintenu. 3 ans après, Abdoulaye Wade a pris un décret nous limitant à 55 ans. Nous sommes partis en retraite en Décembre 2005, mais lorsque le statut est devenu effectif, au lieu qu’il soit rétroactif pour nous prendre en compte, on l’a pris au moment où le décret est signé. Donc tous ceux qui ont pris la retraite avant le 28 Mai 2009, ne sont pas pris en compte. J’ai dit au Président de deux choses l’une, vous nous prenez en compte, c’est tant mieux et vous nous payez tous nos droits, au cas contraire, vous ne nous prenez pas en compte, on reste dans l’ancien statut et vous comptabilisez que ces trois ans étaient maintenus comme ça, mais vous nous payez les usures corporelles que l’on a subies durant ces 3 ou 4 ans pour les autres.







Et depuis lors qu’est-ce qui a été fait ?



Mais rien n’a été fait. Parce qu’il y a d’autres points à évoquer. La loi 9052 du 10 Juillet 81 dit que tout corps change de statut s’il a ses avantages. Les anciens qui prirent la retraite avant ce nouveau statut, doivent en bénéficier. J’ai dit au Président qu'il y a des pères de famille qui sont dans des logements de la Cité Police dont la Police a héritée en 1969 quand Senghor a dissous la garde républicaine pour les reverser à la Police. Mais malheureusement, ce patrimoine ils l’ont laissé en rade, et des fonctionnaires véreux, comme des inspecteurs des domaines l'ont morcelé et vendu ces camps là. A Louga c’est totalement vendu. A Diourbel, l’inspecteur est bien connu, quand je l'ai dénoncé en 2011, il a été seulement relevé, mais sans sanction. Nous avons demandé au Président qui dit « prenez je vous donne, je vous fais une cession et je vous fais un décret qui matérialise la cession ». Le ministre de l’intérieur Abdoulaye Daouda Diallo, Inspecteur des Impôts et domaines au lieu de défendre ce cas, s’est permis d’écrire à ces inspecteurs qui s’attelaient à la tache de délimitation et de morcellement des maisons, d'arrêter ce travail. Ne faites rien parce que nous avons besoin de ces camps.



Voila ce qui se passe, le Président nous a reçus le 22 Mars 2015, nous lui avons exposé encore cette situation là, il avait dit qu’il va donner des instructions au ministre de l’intérieur qui va être le chef de cette mission. Le ministre des forces armées et de l’emploi pour qu’ils se penchent sur ces points de doléance et nous rendre compte. Ce qui est aberrant, c’est que c’est le Président lui-même qui, à travers la RTS, avait annoncé cette supposée entente. Et maintenant après 22 mois, on continue d’attendre.







Mais qu’est-ce que vous prévoyez de faire maintenant ?



Mais qu’est ce qu’on peut faire, il veut que l’on continue le compagnonnage. Nous sommes prêts, on pouvait faire comme tous les autres partis et dire que l'on veut des postes de responsabilité, on lui a juste demandé de nous rétablir dans nos droits. Je dois aller en tournée le 1 er Février, je dois aller dans tous les départements pour les calmer parce qu’il y a eu des dissidences fortes. Cela du fait qu’Abdoul Mbaye avait dans son cabinet un commissaire de police à la retraite. Et eux ont crée une autre union et ils veulent que nous les rejoignons, pour faire de nous des tremplins pour accéder à des postes des responsabilité, ce que nous refusons.



Je demande donc au Président de nous financer cette tournée pour remettre les choses à l’ordre. Il ne faut pas courir le risque de perdre cet électorat là. Par conséquent, nous devons dire au Président qu’il respecte ses engagements. Nous n’allons plus accompagner politiquement le Président, nous voulons et nous demandons que l’on figure dans la liste de Benno Bokk Yakaar avec un poste de titulaire et de suppléant. Parce que nous devons parler au nom des policiers, et à l’hémicycle personne ne parle au nom des policiers, des gendarmes ou des douaniers. Nous, nous savons, et par conséquent, nous voulons être présent là-bas. Cela on y tient.







En tant qu'ancien policier, quelle analyse vous avez de nombreux crimes ?



S’il y a tous ces crimes, c’est parce que les policiers sont découragés. Ils ne veulent plus prendre de risque, on compte plus de 30 policiers qui sont en prison et en attente d’être jugés. Boughaleb condamné aux travaux forcés, sans compter les quatre de Mbacké, mais ils ne peuvent pas tous être coupables. Celui qui avait gardé le véhicule et mis la victime dans le coffre et le principal auteur, ils ont tous écopé de travaux forcés. L’Etat les a tous délaissé. La tolérance zéro dont il parle, mais c’est parti de Diouf. Le tarif limite de la contravention était à 24.000 avant que Diouf ne réagisse, c’est sous la pression des transporteurs qu’il est revenu à 6000 francs. Vous voyez un véhicule avec un chargement ballant, il peut payer une contravention de 6000 FCFA, il peut rouler 24 heures sans pour autant qu’il ne soit sanctionné.



Concernant les crimes, comment gouverner un pays pauvre quand on voit des gens dans des manifestations donner des centaines de millions de FCFA. C’est heurter la conscience des gens. Les ASP ne font pas leur travail, ils gardent les maisons, les préfectures alors qu’ils devaient être dans les quartiers pour assurer la sécurité des gens et des biens. Mais celui qui est à la tête de cette agence, il s’enrichit tout bonnement, il est en train de faire fonctionner son école pour avoir le choix de faire sortir des cadres qu’il utilisera ensuite.



Nous ne disons pas que nous devons être impunis, les policiers doivent être sanctionnés quand ils commettent une faute grave. Mais maintenant par l’ordre de la loi, il est allé faire une mission où il s’est passé quelque chose, l’Etat doit le protéger. Arona Sy par exemple, est en train de payer des pots cassés, mais tout le monde a entendu Mamadou Diop crier au Djihad après la prière de 14heures. Quand la machine s’est ébranlée, c’est lui qui est allé volontairement la heurter. Les Alioune Tine, Dioma Ndiaye et Seydi Gassama qui ont appelé à venir manifester c’est eux qui ont incité les gens à la violence. Ceux là aussi, on devrait les interpeller. Donc c’est des choses à réparer, les policiers ont peur. Qu’est ce qu’il faut faire maintenant, les policiers peuvent-ils maintenant prendre des risques, ils ont des familles, on va faire une mission régalienne et on se retrouve en prison. Voilà la situation...