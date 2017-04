Cheikh Tidiane Sy à Macky Sall : " Un président de la République doit être un rassembleur et il doit garder sa sérénité "

Prenant la parole au nom de la famille de Samuel Sarr, l'ancien ministre de la Justice sous Wade, Cheikh Tidiane Sy a remercié le président Macky Sall pour son déplacement, mais aussi tous les moyens qu'il a déployés pour appuyer Samuel Sarr lui et son épouse depuis le rappel à Dieu de la maman de l'ancien ministre de l'énergie.

Après les salutations, Cheikh Tidiane Sy a corroboré les dires du président Macky Sall sur les relations humaines qui doivent régir les hommes au delà de l'adversité politique. Il lui a aussi conseillé de plus tolérer, car un président doit aussi faire de sorte que tout se passe bien, mais aussi de garder sa sérénité car un dirigeant doit être toujours sérieux.

Il l'a remercié au nom de la famille et lui a indiqué que Samuel Sarr est touché par les gestes du président Macky Sall et de son épouse depuis l'annonce du décès de sa mère.

Il a remercié l'assistance au nom de la famille de Samuel Sarr.