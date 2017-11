Cheikh Tidiane Seck, responsable communal PS Kaolack : " La coordination communale du parti socialiste de Kaolack demande à ce qu'on applique les textes en vue d'exclure les dissidents "

Le secrétaire général national du parti socialiste, Ousmane Tanor Dieng et le ministre, Serigne Mbaye Thiam, peuvent compter sur le soutien des membres de la coordination communale de leur parti à Kaolack par rapport à l'exclusion des frondeurs c'est-à-dire Khalifa Sall et les pro-Khalifa.



En effet, au lendemain de la sortie médiatique du camp du SG de l'Union régionale du PS de Kaolack dirigé par l'ancien président du conseil régional de Kaolack, Sambou Oumany Touré défendant la cause du maire de Dakar, la coordination communale a fait face à la presse pour donner son avis sur la question.



A en croire le coordinateur communal, le souhait des membres de sa structure est de voir ces 'dissidents' être exclus du PS. " La coordination communale du parti socialiste de Kaolack demande à ce qu'on applique les textes en vue d'exclure ces dissidents. En tout cas, nous sommes dans un parti très structuré qui fonctionne sur la base de règlement. Bien vrai que la démocratie est garantie de même que la liberté d'expression, mais il y a des garde-fous. Nous pensons que le résultat final, sera l'exclusion de ces gens ", a déclaré Mr Seck.



En ce qui concerne la légitimité de l'Union régionale du parti socialiste de Kaolack, les soutiens du président du HCCT, ont expliqué que l'Union régionale n'est plus entre les mains de Sambou Oumany Touré, car les 4 coordinations qui ont été renouvelées sur les 6 existantes soutiennent la candidature de Serigne

Mbaye Thiam. " Au niveau de Nioro, il y a trois coordinations renouvelées, et toutes ces coordinations là sont favorables à Serigne Mbaye Thiam. A Guinguinéo, la coordination est renouvelée. Il reste Kaolack commune et Kaolack département. Donc, sur les 6 coordinations que compte la région de Kaolack, 4 coordinations sont renouvelées et elles militent pour la candidature de Serigne Mbaye Thiam".