Cheikh Tidiane Gomis (Walf TV) : « A mon avis, Aliou Cissé doit faire reposer des joueurs contre l’Algérie…»

« Un match que l’on a aimé, et où on a vu la vraie équipe du Sénégal, Pourquoi ? Parce que l’équipe a montré qu’elle était le favori dans le match, qu’elle avait plus de potentialité que l’adversaire. Et elle est allée prendre l’adversaire, le tenir par la gorge, et à partir de ce pressing, l’équipe Zimbabwéenne était déboussolée. Parce qu'elle ne s’attendait pas à cette réaction de l’équipe du Sénégal et vous avez entendu cette réaction du coach des Warriors disant que les sénégalais étaient rapides. Et c’est vrai. Avec toutes ces qualités qu’avait l’équipe, forcément leurs adversaires pouvaient prendre plus de 4 buts en l’espace de 20 minutes. Et pour la première fois depuis qu’Aliou Cissé a pris cette équipe, on a vu une équipe qui jouait son jeu. La prestation contre le Zimbabwe, si le Sénégal continue sur cette lancée, on repartira à Dakar avec la Coupe ».



Changements contre l’Algérie ?



« Si j’étais à la place de Cissé, je le ferais. La coupe d’Afrique est complexe. Toutes les équipes se valent, et ce qui va faire la différence ce sont les détails, la logistique, la récupération des joueurs, leur entourage. Et nous avons un match piège contre l’Algérie, mais le contexte actuel ne sied pas pour que l’équipe essaie de jouer à gagner ce match en mettant ses joueurs titulaires. A mon avis, il doit faire reposer les joueurs, vous avez un quart de finale où vous aurez des équipes athlétiques. Attendez vous à un match dur en quart et donc il faut permettre à nos joueurs de se reposer. »