Cheikh Tidiane Cissé, Sg des agriculteurs du bassin arachidier : " Les producteurs n'ont rien à dire sur les taxes liées aux exportations de l'arachide"

Le secrétaire général de la fédération des agriculteurs du bassin arachidier vient de prendre le contre-pied de la récente déclaration des producteurs de Taiba Niassène dénonçant la décision prise par l'Etat sur la taxe de 40 F cfa par rapport aux exportations de l'arachide.



" En tant que paysan, je pense que les deux parties c'est-à-dire l'Etat et les exportateurs doivent se réunir autour d'une même table pour négocier. Mais pour le producteur, il n'a pas quelque chose à dire sur cette affaire, car il n'est pas concerné directement ", a indiqué Mr Cissé.



Concernant l'absence des chinois dans la campagne de commercialisation de l'arachide 2017-2018 occasionnée surtout par la taxe, le secrétaire général des agriculteurs du bassin arachidier de préciser : " L'Etat est souverain pour imposer des taxes en vue de faire rentrer des fonds dans ses caisses parce qu'il a ses programmes et ses obligations. Alors, les taxes sont obligatoires pour répondre favorablement aux attentes des populations telles la santé, l'éducation, l'agriculture etc. Je ne le dis pas pour le défendre, mais le bon sens voudrait que les paysans laissent nos gouvernants faire leur travail après avoir mis à leur disposition des subventions. Alors, c'est entre deux Etats, laissons les faire! "