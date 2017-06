Cheikh Seck : "J'introduirai un projet de loi avant la fin de la douzième législature pour que les activités des avocats élus soient suspendues au barreau durant leur mandat."

L'honorable député Cheikh Seck est l'invité de ce nouveau numéro de REDEVABILITÉ. Dans cet entretien, l'actuel président de la commission de développement rural et d'aménagement du territoire revient sur la mise en oeuvre de la phase deux de l'Acte 3 de la décentralisation, non sans évoquer son désir le plus ardent présentement : introduire un projet de loi, avant la fin de la douzième législature, pour que toute activité d'un avocat régulièrement inscrit au barreau soit suspendue une fois élu député.