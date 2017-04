Cheikh Ndoye, milieu de terrain des Lions : « Nous avons une dette envers les sénégalais »

« C’est une réalité : nous avons une dette envers les sénégalais. C’est pourquoi on fera tout notre possible pour se qualifier à la coupe d’Afrique et à la Coupe du monde pour oublier la coupe d’Afrique 2017. Avec les joueurs dont nous disposons, nous sommes capables de rivaliser avec n’importe quelle équipe ». confie Cheikh Ndoye