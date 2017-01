Cheikh Ndoye, milieu de terrain : « Avec Aliou Cissé on n’a pas encore parlé du match d’hier…»

Le milieu d’Angers en D1 française Cheikh Ndoye a révélé que les joueurs n’avaient pas encore évoqué le match d’hier avec le coach Aliou Cissé. Préférant sans doute se concentrer sur le prochain à venir.

« Il faut prendre match par match, celui d'hier est passé. Le plus important est celui qui est devant nous. Il faut se projeter le plus rapidement sur le prochain. Le match d’hier on le voulait plus que l’adversaire même si on a eu des temps forts et des faibles. Aliou Cissé n’a pas encore parlé du match » dira le géant sénégalais.