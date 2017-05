Cheikh Mbacké Sakho Président du 2MN : " Le Président Macky Sall n'est pas l'égal de cette opposition en perte de vitesse qui est Manko Tass Sénégal "

Le salon vert du King Fahd Palace noir de monde accueillait le Mouvement "Macky Moo Ñu Ñior" qui organisait son premier panel après moins d'un an d'existence sur le thème "Les Sénégalais face aux défis du PSE : Décryptage d'un changement de paradigme".

Ouvert par le ministre en charge du suivi du PSE Abdou Aziz Tall et ayant comme intervenants le ministre du budget Birima Mangara et Ibrahima Wade directeur général du Bureau du Suivi du PSE, le panel a répondu aux attentes des organisateurs.

Interrogé sur la réaction de son premier atelier au King Fahd, le Conseiller spécial du Président chargé des affaires religieuses et par ailleurs président du Mouvement 2MN, Cheikh Mbacké Sakho d'expliquer à la presse que "ceci est une façon adoptée par le mouvement pour s'approcher davantage des populations, leur expliquer que c'est le PSE et ce que cela englobe, afin qu'elles se l'approprient et qu'elles en parlent entre elles pour connaitre les véritables motivations du président Macky Sall qui n'est mu que par le désir de faire émerger le Sénégal. Notre mouvement qui a en son sein des femmes, des hommes, des jeunes n'a qu'une seule mission, faire connaitre le travail de chef que le président Macky Sal est en train d'abattre partout dans le pays. Si on parvient à le faire savoir aux populations qui sont même dans le Sénégal profond, elles n'auront aucun problème pour faire leur choix aux prochaines échéances électorales. Nous avons choisi de faire ce panel pour que tout le monde sache les défis que le président Macky Sall est en train de relever pour l'émergence du Sénégal. Nous aussi, nous nous donnons comme mission de faire connaitre ce programme afin que tout le monde puisse en bénéficier. Pour le PSE, je ne peux faire que remercier le président Macky Sall pour cette brillante idée qui met le Sénégal sur les rails du développement"

Avant de terminer, Cheikh Mbacké Sakho n'a pas manqué l'opposition. Selon le président du mouvement 2MN, parmi les gens qui se réclament aujourd'hui opposants et qui dénigrent le programme de Macky Sall, ce sont eux-mêmes qui défendaient le PSE il y a quelques années et qui disaient que c'était le meilleur programme que le pays ait connu. Qu'il s'agit d'Idrissa Seck, d'Abdoul Mbaye ou n'importe qui d'autre, le Président Macky Sall n'est pas leur égal. Qu'ils aillent trouver quelque chose de mieux à faire que de rester là à dénigrer un bilan ou un programme déjà accepté et adopté par les Sénégalais. Le président Macky Sall est un homme de parole qui s'est fixé pour objectif de faire avancer le pays. Il n'est pas comme ceux qui profitent des situations pour se faire entendre. Le Président Macky Sall est un homme qui travaille beaucoup et qui parle peu. C'est de ça dont le Sénégal a besoin. Le Sénégal n'a pas besoin de Manko Tass Sénégal qui veut semer le désordre dans le pays car n'ayant aucun programme à proposer aux populations. Le seul discours qu'ils tiennent partout, c'est libérez Khalifa Sall. Peut-être qu'ils comptent en faire un programme".

Rappelons que le panel a vu la présence de l'envoyée spéciale du Président Aminata Touré, du ministre Abdou Ndéné Sall, de l'ancien ministre Seynabou Guèye Touré, des milliers de militants du mouvement 2MN entre autres...