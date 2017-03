Cheikh Mansour Diouf : La réponse de Wa Tank aux caricaturistes de l'Islam

Les musulmans doivent être unis pour mieux répondre aux attaques de Charlie hebdo et de ses caricatures sur le prophète Mouhamed (psl) et sur Serigne Touba . Cet appel de Cheikh Mansour Diouf puise sa quintessence dans l'unité, la cohésion et la solidarité dont les musulmans devront faire preuve pour mieux rendre service à l'Islam. La collectivité léboue de Ngor, Ouakam, Yoff et Cambérène (‘‘Wa Tank’’) se sont réunis pour accueillir le porte parole du khalife des mourides au thiant annuel initié par le marabout Cheikh Mansour Diouf qui estime que l'union est un facteur de renforcement de la paix. Et c'était en présence des saltigués lébous.