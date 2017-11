Cheikh Bamba Dièye sur l’esclavage moderne : « D’autres Etats ont pris leurs responsabilités en rapatriant leurs fils, qu’est-ce que l’Etat du Sénégal a fait ?

« D’autres Etats ont pris leurs responsabilités en rapatriant leurs fils, qu’est-ce que l’Etat du Sénégal a fait pour ses enfants ? », telle est la question que se pose Cheikh Bamba Dièye qui assiste présentement à la manifestation intitulée « Non à toutes les formes d’esclavage » organisée à la Place de l’Obélisque ce vendredi.

« L’Etat du Sénégal se permet de s’immiscer dans la dualité entre l’Arabie saoudite et le Qatar , en rappelant son ambassadeur à Doha, alors que quand il s’agit de questions qui concernent des Sénégalais, on n’en parle même pas », a aussi déploré le patron du FSD / Bj.