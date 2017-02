Cheikh Bamba Dièye, leader de Fsd-Bj sur la convocation de Khalifa Sall : « Les voleurs de la République se trouvent dans l’autre camp »

Interrogé sur la convocation du maire de Dakar Khalifa Sall au sujet d'un présumé détournement, Cheikh Bamba Dièye, leader de Fsd-Bj déclare : « Il s’agit d’un délit autocratique. Nous sommes soucieux de l’Etat de droit et de la crédibilité de la justice de notre pays. C’est la raison pour laquelle nous savons quand la justice agit ou quand quelqu’un se cache derrière les lois et les moyens de la justice pour régler ces questions politiciennes. Il n’est pas acceptable qu’un Président de la République, qui nous avait promis la rupture et la reddition des comptes, se réveille aujourd’hui pour nous mener une vie difficile. Les voleurs de la République se trouvent dans le camp du Président Macky Sall.

Tous ceux qui ont eu maille avec la justice sont couvés, adulés et protégés par le Président de la République. Ce n’est pas une convocation de la justice mais simplement les premiers paliers des élections législatives et de l’élection présidentielle.

Macky Sall n’est pas un stratège politique. Ce qu’il est en train de faire, on l’a vécu il y a très longtemps. Nous pensions que c’était révolu avec la révolte, nous pensions que nous n’allions plus jamais avoir une justice aux ordres. Hélas, tel n’est pas le cas aujourd’hui. Ce qui se fait se fait contre le peuple. Khalifa Sall n’est pas la cible mais le peuple sénégalais. On veut nous forcer quelqu’un d’autre sans nous donner la liberté de choisir entre plusieurs Sénégalais. »