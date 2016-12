Cheikh Bakhoum prime les meilleurs élèves de Grand-Yoff

Une cérémonie de reconnaissance et de remerciement a été organisée, ce jeudi 22 décembre 2016, par le C.E.M. de Grand-Yoff à l’honneur de ses bienfaiteurs dont le Directeur Général de l’Agence De l’Informatique de l’Etat (ADIE). Le cachet particulier de l’événement, c’était la présence des autorités académiques, mais aussi des représentants des responsables politiques de la commune à côté du parrain, Cheikh BAKHOUM.



Une salle multimédia équipée et connectée à Internet, des toilettes supplémentaires construites, un mur de clôture réfectionné, etc., voilà autant d’actions de bienfaisance qui ont poussé les autorités du CEM Grand-Yoff à convier à une cérémonie de remerciement et de reconnaissance ces généreux donateurs.



Parrain officiel de la cérémonie, le Directeur Général de l’ADIE et responsable politique APR à Grand-Yoff a présidé la rencontre. Cheikh BAKHOUM a saisi l’occasion pour faire un nouveau geste hautement apprécié à l’endroit des élèves. Les meilleurs d’entre eux ont reçu des prix d’excellence.



Dans son allocution, le parrain a souligné « les efforts incessants de l’Etat pour orienter l’éducation nationale vers des secteurs porteurs comme les TIC ». Il est ainsi revenu sur le programme porté par l’ADIE consistant à doter les établissements scolaires de salles multimédia. Exhortant les élèves à cultiver davantage l’excellence, M. BAKHOUM leur dira : « le Sénégal émergent, c’est vous ! Ce qu’on vous donne à l’école, vous ne pouvez pas l’avoir ailleurs ».



Le Ministre de l’Education Nationale a été représenté par le Directeur de la Formation et de la Communication, Moustapha DIAGNE.