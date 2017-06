Cheikh Bakhoum à propos des Législatives : « Nous sommes en mode TGV »

Le Samedi, le Directeur Général de l’ADIE a accueilli en fanfare la caravane de la Convergence des Jeunes Républicains (COJER) conduite par Mame Mbaye NIANG, ministre de la Jeunesse et Thérèse FAYE, Coordonnatrice nationale de la COJER. Les trois jeunes leaders de l’APR ont réussi la prouesse de rassembler toutes les tendances de la commune autour d’un seul mot d’ordre : mettre toutes les chances du côté de Benno Bokk Yaakaar pour une éclatante victoire au soir du 30 juillet 2017. Au-delà des militants, la rencontre a enregistré la participation massive des populations de Grand-Yoff : Tous les délégués de quartiers, les imams, l’ensemble des « badianou gokh » de Grand-Yoff, les présidents d'ASC et de nombreux corps de métiers…



« Nous avons rassemblé toutes les forces vives de notre localité afin d’échanger avec eux sur les réalisations du Président de la République plus particulièrement celles dans la commune. Nous ne ménagerons aucun effort pour aller expliquer à tout un chacun l'importance de donner une majorité au Président pour une stabilité du pays et la poursuite des projets du PSE », a argumenté Cheikh BAKHOUM.



Le même jour, le directeur général de l’ADIE, accompagné de sa sœur de parti et de Birame FAYE, DG de l’AEME, est allé communier avec les marcheurs de la paroisse Saint-Paul de Grand-Yoff. Ces fidèles catholiques étaient sur le point de rallier Popenguine à pied, comme le veut la tradition du pèlerinage marial. Ils ont reçu un soutien et de vifs encouragements de la part de Cheikh BAKHOUM.



Ramadan oblige, des visites de courtoisie ont été effectuées auprès des chefs religieux de Grand-Yoff. L’Imam Bane, représentant de la famille omarienne dans le secteur, Sokhna Mame Faty Mbacké de Khar Yalla et Thierno Boubou SY ont tour à tour reçu Cheikh BAKHOUM et les responsables de l’APR dont Papis SONKO, responsable de la COJER de Dakar. La délégation a également rencontré des marchands ambulants ainsi que des pensionnaires du marché de Grand-Yoff.



Enfin, le lundi de pentecôte a été mis à profit par M. BAKHOUM pour assister à des conférences religieuses comme celle organisée par les ressortissants casamançais à la Caserne Samba Diéry Diallo et celle initiée par la responsable politique Mamy MBOW, à Maka, un quartier de Grand-Yoff.