Cheikh Ahmed Tidiane Bâ, directeur général des impôts et domaines : "Il est temps que le secteur informel de la région de kaolack se modernise"

Lors de son passage à Kaolack en vue de rencontrer les opérateurs économiques à la chambre de commerce, le directeur général des impôts et domaines, a invité le secteur informel à la modernisation pour mieux participer au développement économique du pays.



Cette remarque fait suite à un constat qui a été fait sur la déclaration d'impôts sur les sociétés. Entre 2016 et 2017, la région de kaolack est dépassée de loin par celle de Fatick. " Au moment où les entreprises fatickoises caracolent en tête en termes de déclaration d'impôts, celles de Kaolack trainent encore le pas. En 2017, il n'y a que 3 entreprises qui ont déclaré leurs revenus au niveau du service des impôts et domaines de Kaolack". Ce qui montre que beaucoup d'efforts restent encore à faire dans ce sens.





Le directeur général des impôts et domaines a ainsi appelé les entreprises à s'acquitter de leurs obligations.



D'ailleurs, une opération de redressement n'est pas écartée. Toutefois, les autorités en charge de mettre en application cette décision, misent pour l'heure sur la concertation et la sensibilisation auprès des acteurs pour atteindre leurs objectifs chiffrés en milliards de FCfa.