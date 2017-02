Charente : Coup de feu accidentel pendant le discours de Hollande, deux blessés ￼

Alors que François Hollande prononçait son discours ce mardi pour l'inauguration de la ligne à grande vitesse Paris-Bordeaux à Villognon (Charente), un coup de feu a retenti dans le milieu d'après-midi, interrompant pendant quelques instants le président.



Selon nos informations, un agent du service d'ordre avait mal enclenché la sécurité de son arme, qui se trouvait à proximité de sa jambe. Un coup de feu est parti dans des circonstances encore non établies.



Le coup de feu accidentel a blessé l'agent de service de l'ordre au pied et un salarié de Mesea (chargée de la maintenance et de l'exploitation de la LGV) à la jambe.



Les deux blessés ont été pris en charge par les pompiers.



L'accident s'est déroulé dans le grand chapiteau dans la partie réservée au cocktail d'après-cérémonie.