Changements climatiques : L’Allemagne appuie la planification et la réalisation des actions durables contre le phénomène

Le Gouvernement fédéral allemand, par le biais de son Ministère de l´Environnement, de la Protection de la Nature, la Construction et la Sûreté nucléaire (BMUB), a initié le projet d’Appui Scientifique au Processus de Plans Nationaux d’Adaptation aux changements climatiques (PAS-PNA) mis en œuvre par la GIZ avec les partenaires du Sénégal pour appuyer la planification et la réalisation des actions durables d’adaptation aux changements climatiques. Un atelier qui marque le démarrage officiel du Projet a permis le lancement hier.

Le processus PNA vise deux principaux objectifs, selon Mme Von Stieglitz représentante résidente de la GIZ à savoir « réduire la vulnérabilité des pays aux incidences des changements climatiques en renforçant leur capacité d’adaptation et leur résilience, mais aussi intégrer de manière cohérente l’adaptation aux changements climatiques dans les politiques, programmes et projets, et ceci à tous les niveaux et dans tous les secteurs concernés ainsi que dans les processus et stratégies de planification du développement ».

La Directrice du GIZ a ainsi aussi invité les acteurs scientifiques a une bonne collaboration. La mobilisation des scientifiques, des politiques, de la société civile et du secteur privé est plus que nécessaire pour la réussite de ce processus engagé a-t-elle laissé entendre.

Mme Ramatoulaye Ndiaye Dieng, Secrétaire Général du ministère de l’environnement et du développement durable représentant le ministre, a révélé que ce projet est prévu pour une durée de trois (03) ans et que le Sénégal dans le domaine du changement climatique a engagé depuis quelques années des actions pour participer à l’effort global de lutte. Et l’appui technique et financier de la République Fédérale d’Allemagne devra permettre à notre pays de renforcer ses institutions pour être capable de produire des données et informations fiables pour une bonne prise en compte de l’adaptation dans les documents de politique.