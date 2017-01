Champs-Elysées : trois hommes blessés par balle

Ce dimanche matin à la sortie d'une boîte de nuit située près des Champs-Elysées, trois hommes ont été blessés par balle. Le tireur a pris la fuite.



Trois hommes ont été blessés par balle dimanche matin tôt à Paris à la sortie d'une boîte de nuit, mais leurs jours ne sont pas en danger, a-t-on appris auprès de la police et des pompiers. Vers 07h00 un homme armé et à pied a tiré sur deux autres hommes qui sortaient d'une boîte de nuit (L'Elysée Orient) rue de Ponthieu dans le VIIIe arrondissement, blessant aussi au passage un chauffeur de VTC, a-t-on indiqué de source policière.



Les trois blessés, dont les jours ne sont pas en danger, ont été hospitalisés et le tireur, qui a pris la fuite, est recherché, a-t-on ajouté de même source. «Concernant les blessés, il s'agit d'un jeune homme né en 1989 et habitant à Bobigny (Seine-Saint-Denis). Le deuxième est né en 1992 et est domicilié dans le 19e arrondissement de Paris. Le troisième est un chauffeur de VTC qui a reçu une balle perdue», précise une source proche de l'enquête à LCI.



Deux blessés connus des services de police



Les pompiers sont intervenus peu après cet incident survenu près des Champs-Elysées, dans un secteur aux nombreux bars et boîtes de nuit.