Championnats d'Afrique de Karaté : Quatre médailles de bronze aux combattants sénégalais

Les championnats d'Afrique de Karaté se déroulent en ce moment au Cameroun. Des combattants sénégalais sont engagés dans ces joutes à Yaoundé. Et pour la journée d’aujourd’hui, quatre médailles de bronze ont été décrochés par les karatékas sénégalais. Il s'agit de Papa François DIOUF moins de 67 kg, Abdou Lahat CISSE Moins de 84 kg, Mame Fatou THIAW Moins de 68 kg et enfin Modou Moustapha Ndiaye des plus de 84 kg.

Abdourahmane Moundor SENE Moins de 75 kg, a perdu en finale devant le Cameroun.

Il reste la compétition par équipes pour demain Dimanche. Le Sénégal est engagé en filles et en garçons.

Avec cinq médailles en attendant les compétitions par équipes les sénégalais établissent un record pour ces 16èmes championnats d'Afrique de karaté.