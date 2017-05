Chambres Criminelles : Le procès de Boy Djinné renvoyé pour convocation des parties civiles

La salle 4 du tribunal de Dakar était pourtant bien remplie de robes noires prêtes à plaider. Ce mardi, le procès de Baye Modou Fall alias Boy Djinné, accusé d’être à l’origine de plusieurs cambriolages, a été renvoyé au 4 juillet prochain. Le juge a opté pour le renvoi de l’affaire pour convocation des parties civiles et des témoins. Ces derniers, indique le président des Chambres Criminelles, n’ont toujours pas eu de retour de citation. Ce report permettra aux prévenus de préparer leur défense, les parties civiles pourront ainsi assister au procès. Boys Djiné et Cie comparaîtront notamment pour association de malfaiteurs, vol en réunion commis la nuit avec usage d’armes et de véhicule, évasion et usurpation d’identité.