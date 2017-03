Cette présence de Serigne Moustapha Sy aux côtés de Khalifa Sall

Suite à la sortie du procureur de la République qui a, lors de sa conférence de presse, évoqué l'affaire de la caisse d'avance de la mairie de Dakar, Khalifa Sall a rencontré les médias, ce dimanche. Une rencontre qui s'est faite en la présence de Serigne Moustapha Sy, personne morale de la Dahira des Moustarchidines Wal Moustarchidates. Cette présence du Chef religieux revêt un cachet symbolique et laisse apparaître un message particulier que le fils du Khalife Général des Tidianes voudrait ce week-end certainement livrer au régime actuel.



Dès l'entame de son propos, Khalifa Sall a fait savoir que le procès qui lui est intenté '' est une manoeuvre pour tenter de salir l'honorabilité d'un homme '' et '' qu'il est essentiellement et uniquement politique. '' Il regrette aussi que le procureur '' ait violé le secret de l'enquête '' juste, '' pour faire sensation ''...