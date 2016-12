Cette photo de six filles sur un canapé est l’un des plus grands mystère de l’année

Vous ne voyez rien d’étonnant, vous êtes sûr de vous ? Très bien, alors maintenant, tentez de trouver les paires de jambes de chacune des personnes présentes sur la photographie. Voilà, vous y êtes. Six femmes, cinq paires de jambes. Mais où est donc passée la sixième ? Cette image a été partagée le 24 décembre dernier sur Reddit et fait depuis le tour du web. Les internautes tentent tous leur chance pour trouver la solution à cette énigme des temps modernes. Nombreux sont ceux à s’y être cassé les dents ou à avoir perdu l’esprit depuis.Heureusement, nos confrères de Mashable se sont longtemps penchés sur la question et ont trouvé la réponse. Pour résoudre ce mystère, vous devez être prêt à accepter que le genou que l’on voit tout à gauche avec un jean troué n’appartienne pas à la femme habillée en noir mais bien à sa voisine de droite. La bouteille de bière a aussi son importance car, normalement, on l’a pose toujours sur sa jambe, or dans ce cas précis on voit bien qu’elle est sur l’extérieur de la jambe. On déduit donc que la partie « jean troué » appartient en réalité à la seconde femme en partant de la gauche et que sa jambe se juxtapose à celle de sa voisine de gauche. Vous ne comprenez rien à tout ce charabia ? Une photographie vous aidera peut-être mieux :