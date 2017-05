Ces raisons qui jettent les jeunes dans les bras du djihadisme (chercheur burkinabé)

En association avec leurs homologues du Burkina Faso, des enseignants chercheurs de l’Université Gaston Berger de Saint-Louis du Sénégal ont lancé les travaux autour du thème : “jeunes et stratégies de résilience à la violence et à la criminalité en Afrique de l'Ouest”. L’occasion faisant le larron, nous avons interrogé un enseignant chercheur à l’Université et coach de l’équipe des chercheurs burkinabé qui prennent part à cet atelier sur les raisons qui peuvent pousser les jeunes dans les bras du jihadisme. Rappelons que le nord du Burkina Faso est en proie à une insurrection djihadiste conduite par un homme connu sous le nom de Malam Ibrahim Dicko.