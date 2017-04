Cérémonie officielle du Kazu Rajab en direct de Touba sur Dakaractu

La communauté musulmane a célébré hier la naissance de Serigne Fallou Mbacké. Du monde venu de partout était à Touba pour célébrer le deuxième Khalife de Serigne Touba la nuit dernière.

Vous pouvez suivre à partir de 11 heures sur Dakaractu (YOUTUBE ET FACEBOOK LIVE) la cérémonie officielle du Kazu Rajab à Touba en présence des autorités et la famille de Serigne Fallou et de Serigne Touba en général avec notre équipe dépêchée sur les lieux...