Cérémonie officielle de clôture de la 5ième Session Du Centre Régional de Leadership YALI Afrique de L’ouest Dakar.

Le Centre Régional de Leadership YALI Afrique de l’ouest Dakar a procédé à la clôture officielle de sa 5ième session, le vendredi 31 mars 2017, de 16 H à 18 H 30, à l’auditorium du CESAG.

A l’occasion de cet évènement phare dans la vie du Centre ; deux centre trente (230) jeunes leaders ; avec une forte présence de femmes, ont reçu leurs attestations de fin de session. Cinq semaines durant, du 27 février au 31 mars 2017, dans une approche pédagogique innovante ; faite pour l’essentiel de retraite inaugurale ; de cours ciblés aux filières de Management Public, d’Engagement Citoyen, et de Business et Entreprenariat ; d’ateliers thématiques et d’experts ; d’expéditions pédagogiques ; de coaching et de réseautage ; ces jeunes leaders de l’Afrique francophone, lusophone et hispanophone ont reçu un package précieux pour faire d’eux, dans le futur, des leaders accomplis.



Cette cérémonie de clôture a réuni l’ensemble des parties prenantes : L’USAID, Le CESAG, SYNAPSE CENTER, Le WARC, les secteurs public et privé, la société civile ; les organisations nationales et internationales.



