Cérémonie officielle de clôture de la 5ème Session du Centre Régional de Leadership YALI Afrique de L’Ouest Dakar

Le Centre Régional de Leadership YALI Afrique de l’ouest Dakar, a procédé à la clôture officielle de la 5session de son programme de formation,. La cérémonie a été présidée par le Directeur Général du CESAG, Pr. Boubacar BAIDARI en présence de Monsieur Souley WADE, représentant l’USAID, partenaire principal du Programme YALI.Deux cent trente (230) jeunes leaders, provenant de l’Afrique francophone, lusophone et hispanophone, rigoureusement sélectionnés, ont reçu leurs parchemins après cinq semaines de formation en présentiel. En effet, du 27 février au 31 mars 2017, ces jeunes porteurs de projets ont suivi un programme de renforcement de capacités en leadership dans les domaines suivants : Management Public, Engagement Citoyen, Business et Entreprenariat.Après leur séjour au CRL YALI, ils sont retournés dans leurs pays respectifs pour impacter positivement leurs communautés.Pour rappel, le Young African Leadership Initiative (YALI) est un programme du Gouvernement Américain qui a pour objectifs de soutenir les jeunes leaders africains dans leurs efforts afin de stimuler la croissance et la prospérité, de renforcer la gouvernance démocratique, d’améliorer la paix et la sécurité sur le continent africain.Le CESAG, SYNAPSE CENTER et WARC sont les principales institutions chargées de la mise en œuvre du Programme YALI.