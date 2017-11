Cérémonie officielle à Tivaouane : composition de la délégation conduite par Aly Ngouille Ndiaye

Le ministre de l’Intérieur, ex officio, représente le chef de l’Etat ce jeudi à Tivaouane à l’occasion de la cérémonie officielle qui se tient à l’instant en présence du Khalife général des Tidianes Serigne Mbaye Sy Mansour. M. Aly Ngouille Ndiaye est accompagné de ses collègues Marième Badiane, Augustin Tine, Omar Sarr, Omar Guèye, Mbagnik Ndiaye, Khoudia Mbaye, Ismaïla Madior Fall, Mansour Elimane Kane, Seydou Guèye .

Les conseillers spéciaux du président de la République Isma Dioum et Serigne Guèye sont aussi de la délégation. De même que les directeurs généraux d'entreprises nationales Makhtar Cissé (SENELEC), Malick Gaye (AGETIP), Abdou Karim Sall (ARTP), Siré Dia (Poste).

La délégation du président de l’Assemblée nationale Moustapha Niasse est dirigée par le député et Grand Serigne de Dakar Abdoulaye Makhtar Diop. Ce dernier est accompagné, en autres, de Alé Lô, Cheikh Seck, Abdou Mbow etc.

Les autorités du commandement territorial du ressort, la présidente du Conseil départemental de Tivaouane Seynabou Gaye et le maire de la ville Mamadou Mbengue ont assistent à la cérémonie officielle.