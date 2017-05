Cérémonie de lancement et de dédicace du livre du Dr Papa Modou Ndiaye, Directeur administrateur Général du Fond d’Entretien Routier

La cérémonie de lancement et de dédicace du livre écrit par Papa Modou Ndiaye a eu lieu ce samedi 27 mai à la salle Amady Aly Dieng de l’Harmattan. Son ouvrage intitulé "Facteurs de risque dans la gestion des projets de développement international", traite les causes qui font que les projets ne respectent pas les délais d’exécution mais aussi dépassent les coûts.

En présence de nombreuses personnalités, le CESAG en tant que pionnier et leader dans son domaine, a été source de valeur ajoutée et pôle de réussite de cet ouvrage issu de la thèse de doctorat en business administration du Dr Papa Modou Ndiaye soutenue dans le cadre d’une formation mise en place par le CESAG en collaboration avec des universités européennes.

D’après Boubacar Baïdari, le Directeur général du CESAG et directeur de la thèse de Papa Modou Diouf , "c’est un honneur d’avoir encadré la thèse du Dr Papa Modou Ndiaye qui a été un bon doctorant car un bon doctorant est celui qui soutient sa thèse…"

Venu assister à cette séance de dédicace, M. Louis Robert, administrateur délégué du Business Science Institute, président du Campus de Wiltz au Luxembourg, a magnifié l’importance de nouvelles perspectives pour l’Afrique à travers le partenariat CESAG-BSI.

L’ouvrage a été présenté par le professeur Bachir Wade selon qui ce livre issu d’une thèse respecte tous les critères d’une bonne thèse. Le Dr Papa Modou Ndiaye souhaiterait que cet ouvrage soit pour lui et l’ensemble des intervenants dans la gestion des projets, un titre très important pour accéder au succès.