Cérémonie de dédicace du livre de Pape Ngagne Ndiaye : Me El Hadj Diouf et Kara soldent leurs comptes en public

Serigne Modou Kara et Me El Hadj Diouf ont fait leur show hier en enflammant la salle de cérémonie de « Harmattan Sénégal ». Venus assister à la séance de dédicace du livre de Pape Ngagne Ndiaye, le guide religieux a soldé leurs comptes devant un public médusé. C’est le marabout politicien qui a cependant dégainé la première salve.

« Je respecte les journalistes et les médecins. Mais vous les journalistes vous êtes dangereux ». Le marabout de s’attaquer par la suite aux avocats. « Je jure que les avocats ne craignent pas Allah. Vous ne devez pas juger ce dont vous ne maîtrisez pas tous les éléments », a-t-il lancé.

Me El Hadj Diouf qui n’a pas sa langue dans sa poche, n’a pas tardé à apporter la réplique. « Je vais vous rectifier mon marabout, vous avez tort », a-t-il balancé avant qu’un disciple de Kara ne le rectifie lui-même, notant que son guide ne se trompe jamais ».

Sans sourciller Me Diouf de lui faire savoir que personne n’est infaillible, et que ce ne sont pas les avocats qui jugent, mais les magistrats du siège. Serigne Modou Kara qui était dans une logique d’en découdre avec l’avocat, de reprendre le micro pour dire à Me Diouf qui voulait quitter la salle que les juges et les avocats sont pareils.

« Il fallait le laisser partir. C’est parce que tu n’es pas intelligent que tu ne m’as pas saisi. Quand je t’ai entendu parler de moi l’autre jour à la télé, je me suis dit que celui-là n’a rien compris. Je suis distingué El Hadj Diouf, fais attention ! »

Des propos qui ont fait monter la tension d’un cran, poussant les organisateurs à prendre les deux personnalités en a parte pour calmer le jeu. Les deux protagonistes se sont finalement salués...