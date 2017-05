Cérémonie de dédicace de son livre prévu samedi : Ousmane Sonko, chroniqueur d’une spoliation

Le leader de Pastef, Ousmane Sonko, a annoncé dans une note parvenue à Dakaractu la parution de son ouvrage intitulé « Pétrole et Gaz au Sénégal : Chronique d’une spoliation ». La cérémonie de présentation et de dédicace du livre de l’ex-inspecteur des Impôts et Domaines est prévue samedi prochain. La cérémonie va se dérouler en présence d’une pléthore de personnalités, précise la même source.

L’ouvrage présente les bases légales de la gestion des ressources pétrolières, indique un résumé du brûlot. Il s’agit du cadre légal, réglementaire et contractuel. L’ouvrage procède à une analyse de ces dispositions pour apprécier les pratiques étatiques en lien avec les dossiers Petrotim, Fertesa, entre autres, mais aussi de l’implication de Frank Timis et des autorités étatiques. L’analyse est appuyée par des propositions de réforme en vue d’une meilleure gestion de nos ressources naturelles.

Ousmane Sonko s'est exprimé sur la gestion de nos ressources naturelles et il le fait à nouveau dans un livre. Écrit dans le plus grand secret, « Pétrole et Gaz au Sénégal : Chronique d’une spoliation » est un réquisitoire contre le Président de la République et son frère Alioune Sall que le leader de Pastef juge totalement incompétents dans la gestion de nos ressources gazières et pétrolières.

Ce livre traite aussi l’historique de la recherche pétrolière de 1952 à nos jours. L’auteur retrace la genèse de la recherche pétrolière en s’appuyant sur le cadre légal, réglementaire et contractuel. Suite aux déclarations qu’il avait faites après sa radiation sur proposition du Conseil de discipline de la Fonction publique, le chef de file de Pastef est donc revenu à la charge afin, dit-il, d’éclairer la lanterne des Sénégalais. Selon le désormais ex-inspecteur des Impôts et Domaines, il n’y a pas de transparence dans la gestion de nos ressources naturelles.