Cérémonie de dédicace de son livre à Paris : Ousmane Sonko rentrera avec trois exemplaires du livre « indésirable » à Dakar

«Pétrole et gaz au Sénégal, chronique d'une spoliation » le livre de Ousmane Sonko ancien inspecteur des impôts et domaines est désormais en vente, du moins en Europe pour le moment, puisque non encore autorisé à paraître sur le territoire Sénégalais. Ousmane Sonko, en marge de sa cérémonie de dédicace cet après midi à Paris, a donné un avant goût de son œuvre qui fait perdre le sommeil au pouvoir sous Macky Sall. Il rentre lundi avec juste trois exemplaires dans ses bagages pour les soumettre aux autorités.



Le président du parti « Pastef les patriotes », Ousmane Sonko, après la cérémonie de dédicace de son livre à Paris cet-après midi, a tenu une petite conférence suivie d’un échange avec un public nombreux qui avait tenu à répondre à son appel. D'emblée, le premier stock de son œuvre s'est écoulé rapidement, 260 exemplaires où il livre des informations précises sur le sujet qui défraie la chronique actuellement au Sénégal concernant l'affaire Petro-tim. Certes, le livre n’est pas pour le moment disponible au pays de la Téranga, mais Sonko qui ne déclare pas qu’il n’est officiellement interdit de parution, a décidé de voyager lundi, avec trois exemplaires qu’il compte soumettre aux autorités. Il a été édité en Belgique par les Éditions Fauves, faute d’avoir trouvé au Sénégal un « éditeur téméraire qui accepte de le publier et prendre le risque s’attirer les foudres des impôts, la douane etc ».

Le livre d'après les échos, est le fruit d'un méticuleux travail d'investigations où il donne des informations détaillées et sources sûres «venant de Sénégalais épris de justice et patriotes au cœur du système». Bref, un livre ou plutôt un document qui risque de révéler encore de croustillants détails sur la gestion par Macky Sall et son équipe des ressources du Sénégal. Dans un discours qu’il à voulu simple évitant tout terme technique, le président des Patriotes a fait l’historique de la découverte du pétrole et du gaz et dit vouloir juste partager des informations et qu'il est nécessaire que tous les citoyens Sénégalais soient mieux informés de la gestion des ressources.