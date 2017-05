Cérémonie de dédicace de son livre : La Cciad ferme ses portes à Cheikh Bamba Dièye

La cérémonie de dédicace du livre (Sénégal : thérapie pour un pays blessé) du leader du Fds/bj était prévue aujourd’hui à la Chambre de commerce d’industrie et d’agriculture de Dakar. Toutefois, Cheikh Bamba Dièye renseigne que l’endroit leur a été refusé à la dernière minute sans explications concrètes. « J’ai été surpris et frustré lorsque, convoqué par la Chambre de commerce, d’industrie et d’agriculture de Dakar (Cciad) pour payer, on nous a servi une fin de non-recevoir pour nous dire simplement qu’on ne peut pas organiser notre cérémonie de dédicace à la chambre de commerce », a fustigé l’ancien maire de Saint-Louis. Pour ce dernier, la cause principale de ce désagrément est liée à sa posture d’opposant. « Avant d’être un acteur politique, je suis un citoyen et jusqu’aux dernières nouvelles, la chambre de commerce est le lieu de la libre concurrence et de l’esprit d’entreprise », a rappelé l’ancien ministre.

Le leader du Front pour le socialisme et la démocratie/Benno Jubël estime que durant ces deux dernières années, la traque des opposants a pris des proportions inquiétantes. « Macky Sall a lancé la traque des opposants après avoir échoué sur celle des biens mal acquis. Nous nous sommes retrouvés auscultés, audités, visités sous toutes les formes par les corps de contrôle, particulièrement l’Ige. Il y a une folie destructrice qui s’est emparée du pouvoir et qui mine les fondements de la République », déplore l’ex-allié du Président Sall.

EnQuête