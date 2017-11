Cérémonie de clôture de la 8ème session du programme YALI : Le CESAG, la crème du leadership...

Dans le cadre d' un partenariat et d'échanges, le CESAG et l'USAID on initié le programme de formation Yali. Ce projet permet au jeune de faire la découverte de soi mais aussi les prépare à se mettre dans la peau de dirigeant, de leader. Les jeunes de 18 à 35 ans sont formés dans trois filières : le business entrepreneurship, civil leadership et management public.

Ainsi , seize pays d'Afrique sont couverts par le programme.