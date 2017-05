Cérémonie d’honneur au Grand Théâtre : Les ressortissants de Kédougou ont rendu hommage à Moustapha Mbamba Guirassy ( IMAGES )

" Un homme d'idées ", "une grande figure"... Les hommages étaient nombreux, ce samedi, au Grand Théâtre, lors de la cérémonie Sargal Moustapha Mbamba Guirassy. L'amicale des ressortissants de Kédougou à Dakar a rendu hommage à " un homme dont le courage a éclairé l’action des jeunes de Kédougou ". " Moustapha Guirassy est un homme dont le courage a éclairé l'action des jeunes de Kédougou. Il s'est mobilisé pour le progrès de notre région. Vous êtes un exemple pour les jeunes de Kédougou et même pour tous les jeunes sénégalais qui ont envie de construire leur pays ", a déclaré le Maire de Kédougou, Mamadou Hadji Cissé.Les ressortissants de Kédougou ont rappelé les missions de Moustapha Mbamba Guirassy pour bâtir un plan contre la pauvreté à Kédougou et pour l’insertion des jeunes de la région, et son rôle à la tête des départements ministériels qu'il a eu à occuper.En marge de cette cérémonie, l’ancien ministre Guirassy a réussi à passer son message. " Il faut toujours être dans l'action. Ce qui m'inspire, c’est le passé des grands hommes de ce pays. Vous avez fait de moi un vrai serviteur non seulement de la région de Kédougou mais tout le pays. Il faut repenser les valeurs du Sénégal ", a déclaré Moustapha Mbamba Guirassy. En face, les membres de sa famille ont répondu présent. Aussi, des artistes de Kédougou ont assuré le show. Et, des invités se sont offert une bonne partie de danse. Presque toutes les associations de jeunes de Kédougou basées à Dakar et alentours se sont fait représenter.