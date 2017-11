Centres de recherche et d’essai (CRE) : Les résultats atteints à plus de 50% (professeur Ibrahima Thione Diop)

Le Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, et de l’Innovation a organisé la journée de restitution des études d’impact socio économique portant sur les activités des Centres de Recherche et d’essais (CRE) ce jour à l’Institut Universitaire de l’Entreprise et du Développement à Dakar.

Cet atelier était à l’attention d’étudiants en master de Management des ONG et ingénierie de projet de développement de l’Institut Universitaire de l’Entreprise et du Développement (IUED) qui ont effectué une étude d’impact des CRE et ce sont les rapports scientifiques issus de cette étude qui ont fait l’objet d’un partage avec l’ensemble des participants. Les résultats ont été atteints à plus de 50% … ce qui fera dire au directeur de l’institut universitaire que l’impact des CRE reste un levier central sur lesquels les pouvoirs publics peuvent s’appuyer pour résoudre la question de la pauvreté en milieu rural et améliorer le plateau technique des acteurs du développement.

Pour le représentant du ministère de l’enseignement supérieur, coordinateur des CRE Mr Toumané Doumbouya, c’est important d’écouter ces professionnels qui ont délivré un travail scientifique, et que même si les études sont positives, il n'en demeure pas moins qu'il y a des problèmes qui vont permettre au ministère d’aller à la hauteur de la demande...