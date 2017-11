Centre intégré de valorisation des déchets : Yaya Abdoul Kane satisfait de l’État d’avancement des travaux

En tournée dans la ville sainte de Tivaouane, en prélude du gamou, le ministre du développement local Yaya Abdoul Kane a visité le chantier du centre intégré de valorisation des déchets. Sur place les travaux vont bon train et le ministre n’a pas manqué d’exprimer son satisfecit. « Nous sommes satisfait de l’état d’avancement des travaux », a-t-il confié à la presse.

La construction de ce centre entre dans le cadre de la revalorisation des déchets. Ce programme dont la phase pilote concerne trois villes du sénégal, telles que Kaolack, Touba et Tivaouane estimé à 17 milliards de francs. Par ailleurs, le ministre exhorte la population à s’approprier ce centre. «L’Etat réalise les infrastructures mais pour la pérennisation, il faut que la collectivité se l’approprie» a-t-il martelé, lors de son face à face avec la presse.

Le ministre a clôturé cette tournée par une visite au khalife général des Tidianes. En tête à tête, les deux hommes ont échangé long temps hors des micros et des caméras…