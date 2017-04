Centrale à charbon de Bargny : Un comité lance un cri de détresse à l’opinion internationale

Le comité pour la défense des intérêts de Bargny se sent esseulé dans son combat contre l’érection de la centrale à charbon de Bargny. Tout en continuant la lutte dont le recours pour l’annulation du protocole « pour vice de forme », les membres ont lancé un cri de cœur à l’opinion nationale et internationale dont le mutisme inquiète au plus haut niveau et serait à la limite délictuel. De la « non-assistance à communauté en danger » pensent les membres du comité.