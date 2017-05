Centrale à charbon de Bargny : Me El hadji Diouf invite « l’Etat à revoir sa position et à écouter le cri du cœur des populations »

L’honorable député Me El hadji Diouf, leader du PTP était à Bargny le Samedi 13 pour témoigner de son soutien à la population locale qui manifestait contre la centrale à charbon que l’Etat du Sénégal et des partenaires privés veulent y ériger. Dans une “ville rouge“ de colère et devant des jeunes engagés à la cause de Bargny, le député du peuple est arrivé en guest star à l'esplanade érigée en face de la mairie pour dit-il, « témoigner de mon soutien à la cause légitime que vous défendez et vous dire que suis et je resterais à vos côtés dans ce combat de principe que vous menez. »



Selon Me El hadji Diouf, « le chef de l’Etat doit décrypter le message de la population et j’invite l’État du Sénégal à revoir sa position. Quand le peuple dit qu’il ne veut pas, il ne veut pas! » En plus de Me El Hadji Diouf, d’autres personnalités telles que Fadel Barro et le professeur Malick Ndiaye avaient fait le déplacement de Bargny.