« Censure » livre Ousmane Sonko : Le Forum du justiciable va saisir les instances internationales habilitées

Le livre de Ousmane Sonko, « Pétrole et gaz du Sénégal : chronique d’une spoliation » sur le territoire sénégalais aurait été censuré au Sénégal. Ce qui a poussé son auteur à organiser la séance de dédicace en France.



Et pour le Forum du justiciable, la censure du livre est une atteinte grave à la liberté d'opinion et d'expression « en ce que tout individu a droit à la liberté d'opinion et d'expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de répandre, sans considérations de frontières, les informations et les idées par quelque moyen d'expression que ce soit ». Le Forum du Justiciable, invite donc, les ONG nationales de défense des droits de l'homme à dénoncer cette mesure. Le Forum du Justiciable, de révéler qu’il va saisir dans les meilleurs délais les instances internationales habilitées pour dénoncer cet acte pour une bonne application des instruments internationaux qui garantissent le plein exercice des droits de l'homme notamment la liberté d'opinion et d'expression que l'état du Sénégal a signé et ratifié