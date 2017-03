Célébration du 08 Mars : Kounoune Ngarap, point de convergence des femmes du département de Rufisque, sous la houlette de Ousseynou DIALLO

Pour célébrer les femmes du département de Rufisque, tous les reponsables politique de l'Apr de Rufisque, sous la houlette du PCA du Pamecas de Rufisque, M. Ousseynou Diallo, se sont mobilisés comme un seul homme et ont fait honneur á "leurs dames". En effet, Ousseynou Diallo aura réussi la prouesse de réunir sous une même tente, le Ministre de la pêche et de l'économie maritime, M. Oumar Guèye, le président du Conseil départemental de Rufisque , M. Souleymane Ndoye, des députés, des membres du HCCT, des membres du CESE et tous les maires du département. Placée sous le signe de la fraternité et de la solidarité, cette journée est l'occasion, dira Ousseynou Diallo, "de célébrer la femme autrement." En effet selon lui, " il est temps de changer de démarche. Il ne s'agit plus d'habiller les femmes et de les faire danser pendant toute une journée. Il faut désormais un accompagnement sérieux par des sessions de formation, des financements pour faire d'elles de véritables actrices de développement. Ici à Kounoune Ngarap, nous avons des exemples concrets avec les femmes du groupement and suxali kounoune ngarap que j'accompagne personnellement. Elles font de la transformation, de la teinture, de l'infographie....D'ailleurs le ministre Oumar Guèye est tellement satisfait qu'il a acheté toute l'exposition d'une valeur de 500 000 F".



Visiblement très satisfait de la forte mobilisation des leaders autour des femmes du département, le coordinateur départemental de l'APR, le ministre de la pêche et de l'économie maritime, M. Oumar Guèye, a décliné les grandes réalisations du chef de l'État, M. Macky SALL pour l'amélioration de leurs conditions de vie et de travail. Pour les femmes de Rufisque, dira-t-il, " le président a offert 15 000 000 f cfa à chaque commune pour le financement de vos projets. Dans le monde rural, le chef de l'État est en train de soulager les femmes à travers le PUDC." Il saisira cette occasion pour magnifier le travail remarquable effectué par Ousseynou Diallo, qui "a réussi à unir tous les responsables autour des femmes pour offrir un exemple à tous les autres départements du Sénégal." Il terminera son propos en invitant les femmes à aller s'inscrire massivement sur les listes, car dira -t-il " à Rufisque on est à peu prés à 63%, c'est bien mais il faut bien plus."