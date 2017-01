Ce régime, au sujet de la déception des Sénégalais !!

Les espérances nées de l’élection de Monsieur Macky Sall se sont aujourd’hui totalement évaporées dans l’air nauséabond de la mal gouvernance entretenue et développée avec cynisme, comme système principal de la gouvernance d’Etat. Le bilan à mi-parcours des actions de son gouvernement est catastrophique, car le régime accumule les échecs sur tous les plans. Sur plusieurs indicateurs clés, les résultats sont désastreux. Ce n’est pas les incantations au quotidien qui changeraient la donne. Le gouvernement, qui multiplie les erreurs les unes après les autres, doit se mettre au travail pour inverser la tendance, redonner espoir au peuple. Et pour y arriver, il faut qu’il cesse d’abord avec la navigation à vue par touche institutionnelle.



A ce jour, notre gouvernement n’a pas de programme d’action. L’improvisation et la déroute se font sentir dans des dossiers sensibles (santé, éducation, justice, agriculture,commerce…). Le rétropédalage est récursif. D'où l'impression de totale improvisation que nous observons.



Les Elèves et Etudiants du mouvement And Dollel Khalifa Sall (ADK) a été le tout premier à réclamer le programme d’action. Nous l’avons fait savoir à travers conférences de presse et communiqués de presse. Et lorsque vous êtes sans priorité, sans vision, sans boussole, sans feuille de route, vous ne pouvez relever aucun défi de développement pour prétendre émerger dans 35ans, puisque vous ne savez pas où vous allez.



Nous ne demandons pas au gouvernement de régler tous les problèmes du pays en un mandat, mais nous lui demandons des actes concrets pour rassurer les citoyens.



Aujourd’hui, on constate aisément qu’en lieu et place d’actions concrètes pour améliorer les conditions de vie et de travail des populations, le gouvernement et son chef privatisent le pays et profanent la démocratie (affermage des hôpitaux, gestion des ressources naturelles nationales ou les non-dit des contrat miniers, violation des décisions de justice et de la Cour Suprême, violation de la constitution, le chef de l’Etat , ses ministres, ses directeur généraux, ses PCA, ses responsables ont perdu le sens de la sobriété à ce jour…). La morosité économique sévit dans le pays. Les Sénégalais n’arrivent plus à joindre les deux bouts. Ils ont faim. Et comme argument fallacieux, nos amis d’en face continuent d’accuser l’ancien régime. C’est cynique. Ceux qui sont là aujourd’hui et qui nous gouvernent étaient à 99,99% aux affaires, hier. Ils sont tous comptables de la gestion du régime passé, à commencer par le Chef de l’Etat, lui-même. Gouverner, c’est prévoir. Si le régime est incapable de gouverner le pays, qu’il le dise au peuple.



Parlant de la jeunesse, que des slogans !



La promotion des jeunes ne date pas d’aujourd’hui. Et notre souhait le plus ardent est qu’on fasse davantage la promotion des jeunes vertueux, parce que l’avenir de notre pays appartient à la jeunesse. Par le passé, beaucoup de jeunes ont été promus dans l’administration publique. L’amélioration de la situation des jeunes ne se limite pas seulement au niveau des nominations. Les jeunes Sénégalais ont des problèmes d’emploi. Nous voulons connaitre la vision du gouvernement par rapport à la situation des jeunes. Les jeunes ont totalement perdu espoir, aujourd’hui. La situation va de mal en pire. Allez au port Autonome de Dakar, dans nos marchés… et vous verrez. Le constat est amer.



Si après 5ans de gouvernance, le gouvernement est incapable de mettre en place des mesures appropriées pour rassurer les jeunes, prendre des initiatives pour faire face à la question de l’emploi et du sous-emploi, ce n’est plus un gouvernement responsable. Beaucoup d’efforts ont été faits par le passé. Les résultats sont là. Mais que fait-on aujourd’hui des acquis ?



Des concours nationaux suspendus, des écoles et université hypothéquées, des services publics politisés,…,



Bref mon parrain mon emploi !



Que propose le gouvernement de nouveau ?



Création d’institutions budgétivores, augmentation des Députés avec Assemblé nationale au chevet du déshonneur et de l’irresponsabilité.



Quand l’opinion pointe du doigt ces dérives, ils parlent d’opposants. Lorsque, à leur tour, les organisations internationales tirent la sonnette d’alarme en évoquant les mêmes maux, le Chef de l’Etat Macky Sall affiche son magnifique sourire de vendeur de bibles et promet encore une émergence aux reculâtes qui ne viennent pas. Le régime peut imposer la censure à la démocratie mais point au peuple de 2017 et de 2019.



Daouda THIAM Coordonnateur National des Elèves et Etudiants/ADK