Cdt Issa Diack, chef SR de la gendarmerie : " Les réseaux sociaux doivent être utilisés de façon responsable "

La capitale sénégalaise abrite la première conférence de l'académie nationale du FBI en Afrique de l'Ouest. Les travaux dureront 72 heures. Le coup d'envoi a été donné ce lundi par le ministre des Forces armées et son collègue de l'Intérieur au King Fahd Palace. Au terme de la cérémonie de lancement qui a vu la participation de représentants de 30 pays et du FBI, le commandant Issa Diack qui est le président de la commission d'organisation de la conférence s'est adressé à la presse. Il est ainsi revenu sur les objectifs de la rencontre mais s'est aussi prononcé sur l'actualité marquée ces derniers temps par les dérives ayant pour cadre les réseaux sociaux. A ce propos, le chef de la section de recherches de la gendarmerie nationale fait savoir que ce à quoi nous assistons depuis un certain temps résulte de la méconnaissance de facebook, twitter et de leurs corrolaires. Mais appelle t il les sénégalais à la raison en leur rappelant qu'il y a bel et bien une loin qui punit les dérives commises sur les réseaux sociaux.